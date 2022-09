UFFICIALE - Rangers, rimborsi e nuovi biglietti a disposizione per la sfida col Napoli

I biglietti originariamente in vendita per la trasferta di Napoli, saranno messi in vendita ai tifosi da domani.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Non ci saranno tifosi dei Rangers allo stadio Diego Armando Maradona, dopo che il club si è accordato sulla riprogrammazione della partita di Champions League di questa settimana contro il Napoli nel match di ritorno del 26 ottobre. Il club scozzese ha comunicato che offrirà rimborsi ai tifosi interessati dal cambio di data, con i biglietti originariamente in vendita in trasferta che saranno messi in vendita ai tifosi da domani.