Umiliazione per l’Atalanta: eliminata dal Brugge che vince anche a Bergamo (3-1)

Incredibile crollo dell'Atalanta, che perde 3-1 al Gewiss Stadium con il Brugge e viene eliminata dalla Champions League. Il pubblico bergamasco viene gelato subito dal vantaggio della formazione belga con una ripartenza conclusa da Talbi che in diagonale supera Carnesecchi. La reazione degli uomini di Gasperini arriva al quarto d’ora con Retegui che prova la conclusione verso Mignolet ma mette sul fondo.

Al 16’ l’Atalanta va in gol con Retegui, bravo a capitalizzare al meglio un cross basso di Cuadrado dalla destra ma la posizione del centravanti è di fuorigioco. I padroni di casa spingono con De Ketelaere che trova il corridoio centrale per Ederson ma Mignolet in uscita respinge. Al 27’ arriva il raddoppio del Brugge con Jashari che scende sulla sinistra e mette un pallone a rimorchio per Tzolis. La sua conclusione viene respinta da Carnesecchi ma Talbi è abile a mettere il pallone in porta realizzando la sua doppietta personale. Prima del riposo ancora ospiti pericolosi con Jutglà che punta Djmsiti sul lato destro dell’area, converge verso il centro e calcia in diagonale mettendo sul fondo. La risposta arriva con Cuadrado che pennella un cross per Zappacosta che da ottima posizione colpisce debolmente fra le braccia di Mignolet. La risposta arriva con Cuadrado che pennella un cross per Zappacosta che da ottima posizione colpisce debolmente fra le braccia di Mignolet. Atalanta sfortunata nel recupero con una percussione centrale di Zappacosta che calcia di prima intenzione cogliendo il palo. Sul proseguimento dell’azione, Pasalic colpisce di testa ma Mignolet respinge sulla linea, poi sulla ribattuta c’è Cuadrado ma Mechele salva tutto. Sulla ripartenza Tzolis va via sulla sinistra e serve al centro Jutglà. L’attaccante calcia dalla distanza trovando la rete del 3-0.

Nella ripresa Gasperini inserisce Lookman, e trenta secondi l'attaccante nigeriano trova il gol dell'1-3 sfruttando al meglio un cross basso di Zappacosta dalla sinistra. Dopo l'ora di gioco lo stesso Lookman ha la possibilità di realizzare il 2-3, ma dagli undici metri si fa parare un rigore da Mignolet. Nei minuti finale rosso diretto per Toloi, il capitano nerazzurro perde la testa andando a rincorrere De Cuyper per spintonarlo.