Uno-due letale del Psv! Autogol di Buongiorno e ripartenza: Napoli ribaltato!

Al 35' e al 39' pareggia e ribalta il risutalto il Psv Eindhoven. Prima un autogol di Alessandro Buongiorno. Perisic crossa con il destro a rientrare dalla sinistra, l'ex difensore del Torino nel tentativo di anticipare Til di testa la mette nella propria porta: 1-1 al Philips Stadion. Dopo 4' Lucca cade in area reclamando un calcio di rigore, sulla stessa azione gli olandesi ripartono in maniera fulminea e Saibari sigla il gol del 2-1.

