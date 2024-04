Aston Villa, Martinez zittisce tifosi Lille durante i rigori: 2° giallo ma niente rosso, il motivo

Martinez era già ammonito e per questo gesto ha rimediato il secondo giallo, ma tuttavia non è stato espulso.

Emiliano Martinez contro i francesi, atto secondo. 'Dibu', come lo chiamano in Argentina, si è reso protagonista di un nuovo show contro i tifosi transalpini durante i rigori di Lille-Aston Villa, ritorno dei quarti di finale di Conference League, terminati poi con il successo per i Villans.

Il portiere della squadra inglese para due rigori ed è decisivo per il passaggio del turno dell'Aston Villa, proprio come lo fu nella finale dei Mondiale disputata contro la Francia con la maglia dell'Argentina. Dopo aver parato il primo dei due penalty intercettati, quello di Bentaleb, l'estremo difensore sudamericano si è esibito in un balletto, poi ha portato l'indice al naso per zittire i supporters francesi.

Martinez era già ammonito e per questo gesto ha rimediato il secondo giallo, ma tuttavia non è stato espulso. Perché? La motivazione va ricercata nel regolamento. Niente rosso perché questa eventualità non è contemplata quando il secondo provvedimento disciplinare viene comminato ai calci di rigore.