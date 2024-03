Barak lancia la Fiorentina: vittoria all’ultimo respiro in rimonta contro il Maccabi Haifa

Vittoria all'ultimo istante della Fiorentina, che si impone 3-4 sul campo neutro di Budapest nell'andata dell'ottavo di Conference contro il Maccabi Haifa.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Vittoria all'ultimo istante della Fiorentina, che si impone 3-4 sul campo neutro di Budapest nell'andata dell'ottavo di Conference contro il Maccabi Haifa. Avvio da botta e risposta: la Fiorentina sblocca subito il match con il colpo di testa di Nzola al minuto 2, ma si vede ripresa in dieci minuti dalla zampata di Seck dopo un paio di sponde su calcio d'angolo. Serie di ripartenze da una parte e dall'altra, al 28' ecco quella vincente per il Maccabi, che pesca Kinda sul filo del fuorigioco: diagonale ben eseguito per il sorpasso.

La Fiorentina si ripresenta nella ripresa in una versione migliore e prima dell'ora di gioco raccoglie i suoi frutti: Nzola combina con Beltran, che con un colpo di punta da calcetto batte Keouf. Neanche il tempo di provare a spingere ancora, che il Maccabi torna avanti con Khalaili. Ma non è finita: al 72' altro gol, nuovo pareggio della Fiorentina con Mandragora che ringrazia Biraghi per il preciso assist da sinistra e col destro fa 3-3. Finita? No, non scherziamo. Show si prende la seconda ammonizione per un fallo su Bonaventura a centrocampo, al 94', quando tutto sembrava destinato al pari, il guizzo di Barak in area di rigore che consegna la vittoria del primo atto alla Fiorentina.