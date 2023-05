Barak porta la Fiorentina a Praga! Gol all’ultimo istante, 1-3 a Basilea

La Fiorentina riesce nell'impresa, rimonta la sconfitta dell'andata e battendo 1-3 il Basilea va in finale di Conference League.

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina riesce nell'impresa, rimonta la sconfitta dell'andata e battendo 1-3 il Basilea va in finale di Conference League. Avvio intenso ma senza occasioni da gol per quasi venti minuti. A cavallo della mezz'ora ecco anche la Fiorentina, che si aggrappa ai cross di Biraghi: Nico Gonzalez prima prende le misure con la porta poi, sempre su invito del capitano da calcio d'angolo, insacca lo 0-1. Subito dopo chance per il raddoppio toscano: Dodo se ne va a destra e imbecca Bonaventura, sul cui colpo di testa si supera Hitz.

Nella ripresa il Basilea raggiunge immediatamente il pareggio. L'1-1 è firmato da Amdouni, che bissa il centro che ha deciso l'andata al Franchi. Al 72' nuovo vantaggio Fiorentina, lo firma ancora Nico Gonzalez che con la doppietta riequilibra anche il punteggio complessivo.

Ai supplementari la Fiorentina va vicinissima alla rete del 3-1, ma Gonzalez da due passi non riesce a fare tripletta. All'ultimo respiro, arriva la grande gioia viola: Barak raccoglie un pallone sporco in area di rigore, corregge in rete l'1-3 e porta la Fiorentina a Praga!