Bodo/Glimt-Roma, le formazioni ufficiali: Kumbulla per Smalling, Pellegrini titolare

Non c'è lo spauracchio Solbakken, autore di tre gol nelle due sfide del girone, nelle fila del Bodo/Glimt a causa di un attacco influenzale che non gli permetterà neanche di andare in panchina. Al suo posto spazio a Koomson nel tridente con Espejord e Pellegrino. Per il resto squadra confermata. La Roma invece farà a meno di Smalling che verrà sostituito da Kumbulla al fianco di Mancini e Ibanez. Karsdorp e Zalewski saranno i due esterni di centrocampo, mentre in avanti Abraham punta centrale con Pellegrini e Mkhitaryan alle sue spalle. Queste le formazioni ufficiali:

Bodo(Glimt (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Hoibraten, Wembangomo; Vetlesen, Hagen, Saltnes; Koomson, Espejord, Pellegrino. Allenatore Knutsen

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Zalewski; Pellegrini Mkhitaryan; Abraham. Allenatore Mourinho