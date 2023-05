Che beffa per la Fiorentina! Il Basilea espugna il Franchi al 93’

Terminato il primo atto di Fiorentina-Basilea, semifinale di Conference League.

Terminato il primo atto di Fiorentina-Basilea, semifinale di Conference League. Al Franchi passano 1-2 gli svizzeri. Primissimi tentativi viola ma al minuto 8 è il Basilea ad andare avanti in contropiede: Augustin segnerebbe lo 0-1 ma viene tutto annullato per fuorigioco, il VAR conferma. Ancora pericolosi gli svizzeri al 19', ma Terracciano disinnesca su Diouf.

E dopo la paura, la gioia della Fiorentina: al 26' ecco l'1-0, lo firma il grande ex della partita Cabral che raccoglie la sponda di Quarta su calcio d'angolo e non esulta. Qualche conclusione senza troppe pretese dei viola accompagna lo scorrere del cronometro, fino al minuto 71, quando il Franchi apprende la notizia che non avrebbe voluto sapere: 1-1 Basilea, lo segna Diouf dopo una bella discesa solitaria, con un mancino morbido all'angolino basso. Il 19enne degli svizzeri restituisce vigore ai suoi e gela il Franchi, con Italiano che solo una volta incassato il pareggio ricorre alla panchina. Gli svizzeri abbassano il baricentro, la Viola non trova nuovi spunti con gli ingressi e nel finale incassa il beffardo sorpasso, su calcio piazzato.