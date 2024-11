Conference, Betis e Lugano avanti: i parziali delle 21

Fiorentina in vantaggio al termine dei primi 45' della sfida valida per il quarto turno della fase campionato della Conference League. Oltre ai viola sono avanti anche Betis, Lugano, Legia e Rapid nelle sfide in programma stasera, mentre è ancora 0-0 tra Olimpia Lubiana e Larne.

Conference League

Fiorentina - Paphos 1-0: 38' Kouame

Lugano - Gent 1-0: 6' Mahou

Mlada Boleslav - Betis 0-1: 17' Lo Celso

O. Lubiana - Larne 0-0

Omonia - Legia 0-1: 17' Morishita

Rapid - Shamrock Rovers 1-0: 9' Cvetkovic