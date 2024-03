Conference, i finali delle 18.45: David trascina il Lille! Poker Maccabi Tel Aviv, pari Ajax

Sono terminate le gare di Conference League iniziate alle 18.45.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono terminate le gare di Conference League iniziate alle 18.45. Nell'andata degli ottavi di finale, il Maccabi Tel Aviv ha calato il poker in casa dell'Olympiacos. Successo esterno del Lille, 3-0 in casa dello Sturm Graz con doppietta di Jonathan David. Il Molde vince nel recupero con il Club Brugge, 2-1 il punteggio finale. Reti bianche invece nel big match fra Ajax e Aston Villa, con le due squadre che hanno chiuso in 10 uomini.

Ajax - Aston Villa 0-0

Molde - Club Brugge 2-1

43' Stenevik (M), 84' De Cuyper (B), 90+2' Gulbrandsen

Olympiacos - Maccabi Tel Aviv 1-4

4' e 30' Zahavi (M), 9' Shahar (M), 13' El Kaabi (O), 74' Peretz (M)

Sturm Graz - Lille 0-3

29' e 51' David, 71' Zhegrova