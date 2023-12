Conference, i finali delle 21: tris Maccabi, poker Zorya. Ok Brugge, Lille e Dinamo Zagabria

Sono terminate tutte le partite iniziate alle 21 di Conference League.

Sono terminate tutte le partite iniziate alle 21 di Conference League. Vince il Club Brugge per 3-1 contro il Bodo/Glimt e accede agli ottavi della competizione, mandando i rivali ai playoff. Chiude a punteggio pieno il Viktoria Plzen nel Gruppo C, qualificandosi insieme alla Dinamo Zagabria, vittoriosa e seconda. Ko il Klaksvik contro il Lille, così come lo Slovan Bratislava, che però vola ai playoff. Nel gruppo B passa il Maccabi Tel Aviv come primo grazie al 3-1 nello scontro diretto contro il Gent. Ok pure lo Zorya. Di seguito tutti i risultati:

Club Brugge - Bodo/Glimt 3-1

26' Nusa (C), 57' Pellegrino (B), 68' Thiago (C), 89' Mechele

Dinamo Zagabria - Ballkani 3-0

69' Peric, 72' Petkovic, 77' Petkovic

Lille - Klaksvik 3-0

29' Yazici rig., 86' Gomes rig., 90'+6' Zhegrova rig.

Lugano - Besiktas 0-2

36' Tosun, 88' Amartey

Maccabi Tel Aviv - Gent 3-1

9' Kanichowsky (M), 24' Zahavi (M), 50' De Sart (G), 61' Zahavi (M)

Viktoria Plzen - Astana 3-0

58' Vlkanova, 67' Mosquera, 82' Mosquera

Slovan Bratislava - O. Ljubljana 1-2

17' Schwaizer (O), 27' Blackman (S), 58' Schwaizer (O)

Zorya - Breidablik 4-0

2' Guerrero, 11' Muminovic autogol, 19' Micin, 76' Gorbach