Conference, i finali: il Chelsea ne fa 8! Rimonta Copenaghen, il Betis la sfanga

Finiscono qui le partite della terza giornata di Conference League in programma per le 21:00. Oltre al sonoro ko della Fiorentina a Cipro, il Chelsea si prende la scena e anche gioco del Noah con otto gol inferti. Delusione LASK - futura rivale della Viola -, che non approfitta della superiorità numerica per l'espulsione di Denkey lato Cercle Brugge e si fa stoppare sullo 0-0.

Il Betis la sfanga nel finale contro gli sloveni del Celje, il Vitoria Guimaraes - prossima eurorivale della ciurma di Palladino - si libera del Mlada Boleslav rischiando qualcosa di troppo. Rimonta del Copenhagen, che scavalca un ottimo Basaksehir, mentre il San Gallo si rianima nel secondo tempo e batte i nordirlandesi del Larne. Ribaltato il Panathinaikos 2-1, l'Heidenheim si sveglia solo nel secondo tempo per prendersi la vittoria sugli scozzesi dell'Hearts.

I finali delle 21

21:00 APOEL vs Fiorentina 2-1

21:00 Betis vs Celje 2-1

21:00 Chelsea vs Noah 8-0

21:00 Djurgarden vs Panathinaikos 2-1

21:00 FC Copenhagen vs Basaksehir 2-2

21:00 Guimaraes vs Mlada Boleslav 2-1

21:00 Hearts vs Heidenheim 0-2

21:00 Jagiellonia vs Molde 3-0

21:00 Larne vs San Gallo 1-2

21:00 LASK vs Cercle Brugge 0-0