Conference, i risultati al 45': AEK sotto in casa, avanti Shakhtar, Samsunspor e Legia
Di seguito i risultati al 45' delle partite delle 18.45 di Conference League. AEK Atene sorprendentemente sotto e peraltro in casa contro i modesti irlandesi dello Shamrock Rovers. La vecchia conoscenza del calcio italiano Kacper Urbanski porta avanti il suo Legia in Slovenia. Al momento l'unica squadra che tiene il passo della Fiorentina a punteggio pieno è il Samsunspor, avanti contro i maltesi dell'Hamrun Spartans allenati da Giacomo Modica.
AEK Atene - Shamrock Rovers 0-1
21' rig. Burke
AEK Larnaca - Aberdeen 0-0
Celje - Legia Varsavia 0-1
17' Urbanski
KuPS - Slovan Bratislava 1-1
3' Marcelli (S), 41' Antwi (K)
Mainz - Fiorentina 0-1
16' Sohm
Noah - Sigma Olomouc 1-2
10' Slavicek (S), 21' Mulahusejnovic (N), 24' Sylla (S)
Samsunspor - Hamrun Spartans 1-0
18' Holse
Shakhtar Donetsk - Breidablik 1-0
28' Bondarenko
Sparta Praga - Rakow 0-0
