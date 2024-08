Conference, i risultati dei playoff d'andata: il Chelsea non sbaglia, bene anche il Lens

vedi letture

La Conference League ha mandato in scena le gare valide per l'andata dei playoff.

La Conference League ha mandato in scena le gare valide per l'andata dei playoff. Non ha deluso il Chelsea, vittorioso per 2-0 sul Panathinaikos. Vittorie anche per altre due squadre che possono stupire, come Betis Siviglia e Lens. Solo un pari, invece, per la Fiorentina. Di seguito tutti i risultati:

Le partite in programma Europa Conference League:

18:00 Legia (Pol)-Drita (Kos) 2-0

18:00 Mlada Boleslav (Cze)-Paks (Hun) 2-2

18:00 Pyunik (Arm)-Celje (Slo) 1-0

18:30 FK Panevezys (Ltu)-TNS (Wal) 0-3

19:00 Brann (Nor)-FC Astana (Kaz) 2-0

19:00 Djurgarden (Swe)-Maribor (Slo) 1-0

19:00 FC Copenhagen (Den)-Kilmarnock (Sco) 2-0

19:00 Hacken (Swe)-Heidenheim (Ger) 1-2

19:00 Omonia (Cyp)-Zira (Aze) 6-0

19:30 CFR Cluj (Rou)-Paphos (Cyp) 1-0

20:00 Fiorentina (Ita)-Puskas Academy (Hun) 3-3

20:00 Kryvbas (Ukr)-Betis (Esp) 0-2

20:00 Rijeka (Cro)-O. Ljubljana (Slo) 1-1

20:00 Vikingur Reykjavik (Ice)-UE Santa Coloma (And) 5-0

20:15 Partizan (Srb)-Gent (Bel) 0-1

20:30 Wisla (Pol)-Cercle Brugge (Bel) 1-6

20:45 Klaksvik (Fai)-HJK (Fin) 2-2

20:45 St. Patricks (Irl)-Basaksehir (Tur) 0-0

21:00 Chelsea (Eng)-Servette (Sui) 2-0

21:00 Lens (Fra)-Panathinaikos (Gre) 2-1

21:00 Lincoln (Gib)-Larne (Nir) 2-1

21:00 St. Gallen (Sui)-Trabzonspor (Tur) 0-0