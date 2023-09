Conference, i risultati delle 18:45: Aston Villa ko, harakiri AZ. Ok Ferencvaros e Fenerbahce

GIOVANILI YOUTH LEAGUE, PARTE MALE L'AVVENTURA DEL NAPOLI: KO SUL CAMPO DEL BRAGA Il Napoli Primavera è stato sconfitto dal Braga per 1-0 nel match di esordio della Youth League alla "Cidade Desportiva do Sporting Clube de Braga" Il Napoli Primavera è stato sconfitto dal Braga per 1-0 nel match di esordio della Youth League alla "Cidade Desportiva do Sporting Clube de Braga" LE ALTRE DI A MILAN, DOPPIA TEGOLA PER PIOLI VERSO IL VERONA: DUE TITOLARI SARANNO ASSENTI (ANSA) - MILANO, 21 SET - Seduta sul campo per il Milan domattina a Milanello, prima della sfida di sabato pomeriggio al Meazza con il Verona. Al fischio d'inizio delle 15 non sarà della partita Maignan, alle prese con il problema muscolare durante la partita di... (ANSA) - MILANO, 21 SET - Seduta sul campo per il Milan domattina a Milanello, prima della sfida di sabato pomeriggio al Meazza con il Verona. Al fischio d'inizio delle 15 non sarà della partita Maignan, alle prese con il problema muscolare durante la partita di...