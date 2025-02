Conference, i risultati delle 21: il Betis dilaga, Copenaghen ko

La serata di Conference League si è adesso conclusa con le ultime 4 gare iniziate alle 21. Il Copenaghen va ko in casa contro l'Heidenheim, che rimonta nella ripresa e vince 2-1 in Danimarca. Ok il Real Betis, che dilaga 3-0 in casa del Gent, così come il Borac Banja Luka, che segna nei minuti di recupero l'1-0 contro l'Olimpija Ljubljana. Infine termina 1-1 il match tra l'Omonia e il Pafos. Di seguito tutti i risultati delle partite:

Le gare delle 21

Borac Banja Luka - Olimpija Ljubljana 1-0: 91' Ogrinec

Copenaghen - Heidenheim 1-2: 45'+1' Larsson (C), 59' Keller (H), 85' Siersleben (H)

Gent - Real Betis 0-3: 47' Antony, 72' Bakambu, 84' Altimira

Omonia - Pafos 1-1: 51' Semedo rig. (O), 84' Orsic (P)

Le gare delle 18.45

Celje - APOEL 2-2: 2' Kucys (C), 33' Abagna (A), 59' Kucys (C), 70' Laifis (A)

Molde - Shamrock Rovers 0-1: 57' Noonan

Backa Topola - Jagiellonia 1-3: 28' Mboungou (B), 31' Imaz (J), 81' Pululu (J), 89' Imaz (C)

Vikingur Reykjavik - Panathinaikos 2-1: 13' Agnarsson (V), 59' Vilhjalmsson (V), 91' Ioannidis rig. (P)