Conference, i risultati delle 21: poker Vitoria Guimaraes, crolla il Rapid Vienna

Sono stati sentenziati anche gli ultimi verdetti della giornata, comprensiva il quinto turno di UEFA Conference League. Dei 7 match in programma alle ore 21:00, dunque, emerge la pioggia di gol rifilata dai portoghesi del Vitoria Guimaraes - futura rivale della Fiorentina - ai danni del San Gallo - ha già perso con la Viola 4-2 -. Sempre legato al calendario dei gigliati, The New Saints viene assalito alla gola dal Panathinaikos (a segno anche l'ex Sassuolo Djuricic), il Pafos invece supera il Celje con due reti. Cade a sorpresa il Rapid Vienna in trasferta contro l'omonima. Il TSC Bačka Topola si lascia spazzare via con troppa facilità dal Gent (3-0).

I risultati delle 21:00

San Gallo - Vitoria Guimaraes 1-4: Mendes 33', G. Silva 58', Csoboth 66', Baio 84', Samu 90'+4

Gent - TSC 3-0: Dean 8' (rigore), Gandelman 13', Surdez 20'

Mlada Boleslav - Jagiellonia 1-0: Vydra 76'

Omonia - Rapid 3-1: Kakoullis 52', D. Beljo 62', Semedo 66', Moubarak 90'+6

Pafos - Celje 2-0: Dragomir 48', Correia 63'

Shamrock Rovers - Borac Banja Luka 3-0: Kenny 12'-64', Farrugia 56'

TNS - Panathinaikos 0-2: Djuricic 15', Ioannidis 61' (rigore)

I risultati delle 18:45

Vikingur Reykjavik - Djurgarden 1-2: Kosugi 62', Wikheim 65', Sigurpálsson 72'

FC Astana - Chelsea 1-3: Guiu 14', Marochkin 18' (autogol), R. Veiga 39', Tomasov 45'

Basaksehir - Heidenheim 3-1: Türüç 6', Crespo 18', Honsak 61', Piątek 68'

Din. Minsk - Larne 2-0: Gavrilovich 67' (rigore), Zherdev 73'

Copenhagen - Hearts 2-0: Chiakha 48', Diks 78' (rigore)

Fiorentina - LASK 7-0: Sottil 10'-58', Ikoné 22', Richardson 39', Mandragora 69', Stojkovic 82' (autogol), Gudmundsson 85' (rigore),

HJK - Molde 2-2: Ihler 14'-27', Erwin 32', Meriluoto 90'+2

Legia - Lugano 1-2: Morishita 11', Bottani 40', Hajdari 74'

Noah - APOEL 1-3: Chebake 23', Aiás 45'+4, Kostadinov 89', Abagna 90'+3

O. Ljubljana - Cercle Bruges 1-4: Olaigbe 2'-81', Blanco 5', Felipe Augusto 24', Denkey 72'

Petrocub - Betis 0-1: Bakambu 54'

