Conference, la Fiorentina chiude 3ª nel girone: i possibili avversari agli ottavi

vedi letture

Finite tutte le gare dell'ultima giornata della fase campionato di Conference League: la Fiorentina, a seguito dell'1-1 sul campo del Vitoria Guimaraes e degli altri risultati, chiude il maxi-girone al terzo posto. Dunque, per i viola, l'avversaria agli ottavi di finale sarà una tra Panathinaikos oppure Olimpia Lubiana, oppure Vikingur o Borac. Il Chelsea, in virtù di questi risultati, può incrociare la Fiorentina al massimo in semifinale.

La classifica

1. Chelsea 18 (+21)

2. Guimaraes 14 (+7)

3. Fiorentina 13 (+11)

4. SK Rapid 13 (+6)

5. Djurgarden 13 (+4)

6. Lugano 13 (+4)

7. Legia 12 (+8)

8. Cercle Brugge 11 (+7)

9. Jagiellonia 11 (+5)

10. Shamrock Rovers 11 (+3)

11. APOEL 11 (+3)

12. Pafos 10 (+4)

13. Panathinaikos 10 (+3)

14. O. Ljubljana 10 (+1)

15. Betis 10 (+1)

16. Heidenheim 10 (0)

17. Gent 9 (0)

18. FC Copenhagen 8 (-1)

19. Vikingur Reykjavik 8 (-1)

20. Borac Banja Luka 8 (-3)

21. Celje 7 (0)

22. Omonia 7 (0)

23. Molde 7 (-1)

24. TSC 7 (-3)

25. Hearts 7 (-3)

26. Basaksehir 6 (-3)

27. Mlada Boleslav 6 (-3)

28. FC Astana 5 (-4)

29. St. Gallen 5 (-8)

30. HJK 4 (-6)

31. Noah 4 (-10)

32. TNS 3 (-5)

33. Din. Minsk 3 (-9)

34. Larne 3 (-9)

35. LASK 3 (-10)

36. Petrocub 2 (-9)

Qualificate agli ottavi di finale

Chelsea

Vitoria Guimaraes

Fiorentina

SK Rapid

Djurgarden

Lugano

Legia

Cercle Brugge

Ai playoff

Jagiellonia

Shamrock Rovers

APOEL

Pafos

Panathinaikos

O.Ljubljana

Betis

Heidenheim

Gent

Copenhagen

Vikingur Reykjavik

Borac Banja Luka

Celje

Omonia

Molde

TSC

Eliminate

Hearts

Basaksehir

Mlada Boleslav

Astana

St.Gallen

HJK

Noad

TNS

Dinamo Minsk

Larne

LASK

Petrocub