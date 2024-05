Conference, la Fiorentina sfiderà l’Olympiacos in finale: Aston Villa eliminato

Sarà Fiorentina-Olympiacos la finale di Conference League.

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Sarà Fiorentina-Olympiacos la finale di Conference League. Si giocherà mercoledì 29 maggio, ore 21, allo stadio Agia Sophia di Atene. La formazione di Mendilibar ha superato nel Pireo l'Aston Villa nel ritorno delle semifinale e conquista l'ultimo atto della competizione che giocherà praticamente in casa ad Atene.

Il vantaggio dei padroni di casa è arrivato al decimo minuto con El Kaabi che approfitta di un passaggio vincente di Quini e supera Martinez. La formazione inglese spinge sull’acceleratore per trovare il pareggio e al 24’ ha avuto un’occasione con Retsos che ha rischiato tantissimo su cross di Digne. Un minuto più tardi è Douglas Luiz ad impegnare Tzolakis.

La ripresa si apre con un’occasione per Watkins ma la sua conclusione termine sopra la traversa. Sul capovolgimento di fronte è Fortouinis a calciare verso Martinez ma l’estremo difensore argentino blocca. Al quarto d’ora El Kaabi spreca la palla del raddoppio servendo verso Hezze un pallone imprendibile dal compagno di squadra. Un minuto più tardi è Duran che calcia con il mancino ma Tzolakis in qualche modo devia in corner. Nel finale c’è tempo per il raddoppio con El Kaabi che scatta sul filo del fuorigioco e supera Martinez. Inizialmente Zwayer annulla ma il VAR convalida la rete che manda definitivamente l’Olympiacos in finale.