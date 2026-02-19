Ufficiale Conference, le formazioni di Jagiellonia-Fiorentina: tanto turnover viola

vedi letture

Alle 21 scende in campo l’ultima squadra di Serie A impegnata nell’andata dei playoff europei: la Fiorentina, attesa dallo Jagiellonia nella sfida che vale un posto negli ottavi di Conference League. I primi 90 minuti si giocano in Polonia, a Bialystok, in un clima rigidissimo con temperature intorno agli otto gradi sotto zero.

Vanoli opta per un moderato turnover rispetto alle ultime uscite. Tra i pali c’è l’esordio stagionale di Lezzerini, complice lo stop di De Gea per un lieve problema fisico. In difesa tornano dal primo minuto Gosens e, sull’altra corsia, Fortini. A centrocampo spazio a Ndour e Fabbian insieme a Mandragora, mentre in attacco Piccoli sarà supportato da Harrison e Fazzini. Non sono partiti per la Polonia Solomon e Kean. Curiosità anche sulla fascia da capitano: con l’assenza di De Gea, torna sul braccio di Ranieri, che nelle ultime settimane l’aveva persa. Di seguito le formazioni ufficiali di Jagiellonia-Fiorentina.

JAGIELLONIA (4-4-2): Abramowicz; Wojtuszek, Vital, Pelmard, Widowik; Pozo, Floch, Mazurek, Jozwiak; Bazdar, Imaz.

A disposizione: Damasiewicz, Kobayashi, Drachal, Rallis, Sylla, Krasiewicz, Kozlowski.

Allenatore: Siemieniec.

FIORENTINA (4-3-3): Lezzerini; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Fabbian, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini.

A disposizione: Leonardelli, Magalotti, Pongracic, Fagioli, Kouadio, Braschi, Balbo, Bonanno, Deli, Parisi, Sadotti, Bertolini.

Allenatore: Vanoli.