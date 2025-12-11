La Fiorentina ritrova il sorriso, vince dopo quasi 2 mesi: piegata la Dinamo Kiev

La Fiorentina ritrova finalmente la vittoria dopo quasi due mesi, superando 2-1 la Dinamo Kiev e regalando a Paolo Vanoli i primi tre punti della sua gestione. La sfida parte subito con ritmi alti e i viola sfiorano il vantaggio già nei primi minuti con Dzeko, protagonista insieme a Kean di una doppia occasione clamorosa. Il gol arriva comunque poco dopo: Dodo pennella un cross perfetto per Moise Kean, che di testa firma l’1-0 tornando al gol dopo un mese e mezzo. La Fiorentina chiude così un primo tempo autoritario, lasciando intravedere passi avanti sul piano del gioco e dell’aggressività.

Nella ripresa però l’approccio non è dei migliori, e la Dinamo Kiev ne approfitta prima con un tiro deviato da Kabaiev e poi con il gran destro dal limite di Mykhailenko che vale l’1-1. La reazione viola non tarda ad arrivare, nonostante l’errore incredibile di Kean da pochi passi. Al 67’ Vanoli cambia modulo inserendo Kouame e passando al 4-4-2, scelta che rianima la squadra e porta al 2-1 al 74’: Parisi sfonda a sinistra, crossa per Kean che colpisce di testa trovando la respinta del portiere, prima del tap-in vincente di Gudmundsson. La Fiorentina sfiora il tris nel finale, ma porta comunque a casa un successo prezioso in vista della sfida con l’Hellas Verona.