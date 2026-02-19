Playoff Conference, i risultati delle 18:45: il Crystal Palace delude, clamoroso ko AZ
Si sono concluse anche le gare delle 18:45 valide per l’andata dei playoff di Conference League. La sorpresa più clamorosa arriva dall’Armenia, dove il Noah supera l’AZ Alkmaar grazie al gol nella ripresa di Hambardzumyan. Un successo prestigioso per i padroni di casa, anche se il vantaggio minimo lascia apertissimo il discorso qualificazione in vista del ritorno.
Colpo esterno del Lech Poznan, che vince 2-0 in Finlandia sul campo del KuPS e mette una buona ipoteca sul passaggio del turno. Delude invece il Crystal Palace, fermato sull’1-1 dallo Zrinjski nonostante il gol di Abramovic, con tutto rimandato alla sfida di Selhurst Park. Pareggio anche tra Sigma Olomouc e Losanna, un risultato che, come per gli inglesi, rinvia ogni verdetto alla gara di ritorno.
I finali delle 18:45 di Conference League
KuPS - Lech 0-2: 9' Kozubal (L), 41' Ismaheel (L)
Noah - AZ Alkmaar 1-0: 53’ Hambardzumyan (N)
Sigma Olomouc - Losanna 1-1: 22' Butler-Oyedeji (L), 58’ Sturm (S)
Zrinjski - Crystal Palace 1-1: 44' Sarr (C), 55’ Abramovic (Z)
