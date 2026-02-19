Il Bologna vince il primo round: vittoria di misura sul campo del Brann

Il Bologna conquista un successo pesante nell’andata del playoff di Europa League, imponendosi sul campo del Brann. A decidere è il gol di Castro al 9’, al termine di una prestazione matura della squadra di Italiano, brava a colpire subito e a gestire con lucidità i momenti più delicati del match. Dopo il tentativo iniziale di Ingalsson, finito alto, i rossoblù passano alla prima vera occasione: Cambiaghi serve un pallone intelligente in area e Castro lo trasforma in un diagonale preciso, firmando il suo primo centro europeo. Il Brann reagisce con una doppia occasione al 23’, ma Skorupski è decisivo prima su Myhre e poi su Thorsteinsson.

Nella ripresa Italiano inserisce subito Dallinga e Orsolini per dare freschezza, mentre il Brann prova ad aumentare il ritmo senza però creare veri pericoli. La difesa rossoblù resta compatta, con Lucumi e Vitik attenti e Skorupski sempre sicuro. Il Bologna, quando riparte, sa essere pericoloso soprattutto con Orsolini, che impegna il portiere e sfiora il raddoppio. Nel finale gli ingressi di Sohm e Pogeba aiutano a consolidare equilibrio e risultato: il primo round del playoff è rossoblù.