Conference League, i finali delle 18.45: poker Copenhagen, pari tra Slavia e Feyenoord

Incredibile tonfo del Tottenham di Antonio Conte che allo scadere finisce ko sul campo del Mura e rischia di uscire dalla Conference League. Pari del Rennes in casa contro il Vitesse, Copenhagen travolgente in casa del Lincoln. L'Union Berlino vince in Israele, pari tra Slavia e Feyenoord. Questi tutti i risultati delle sfide di Conference League cominciate alle 18.45:

GRUPPO A

HJK-Alashkert 1-0

48' Tanaka

GRUPPO E

Slavia Praga-Feyenoord 2-2

12' Olayinka, 31' e 93' Dessers (F), 66' Kuchta

Maccabi Haifa-Union Berlino 0-1

66' Ryerson

GRUPPO F

Lincoln-Copenhagen 0-4

5' Johannesson, 7' Lerager, 63' Boving, 73' Hojlund

Slovan Bratislava-PAOK 0-0

GRUPPO G

Mura-Tottenham 2-1

11' Horvat, 72' Kane (T), 95' Marosa

Rennes-Vitesse 3-3

9', 39' e 69' Laborde, 43' Hulsman (V), 75' Buitink, 90' Openda

GRUPPO H

Qarabag-Omonia 2-2

43' rig. Duris, 49' aut. Psaltis (Q), 88' Andrade, 90' Gomez (Q)