Conference League, i finali delle gare delle 21: buona la prima per Conte, vince il Feyenoord

Esordio con vittoria per Antonio Conte sulla panchina del Tottenham in Conference League. 3-2 al Vitesse per gli Spurs che si erano portati addirittura sul 3-0 dopo meno di mezz'ora. Pareggio per 2-2 invece per la Roma che non si è presa la rivincita contro il Bodo/Glimt, anche se ai giallorossi sono stati negati almeno due calci di rigore netti, ma nella competizione non è presente il VAR. Bene anche Feyenoord e Copenaghen. Di seguito tutti i finali delle gare delle 21.

PAOK-Copenaghen 1-2

8' Zivkovic (P), 34' Ankersen (C), 50' Biel (C)

Rennes-Mura 1-0

76' Bade (R)

Roma-Bodo/Glimt 2-2

45+1' Solbakken (B), 54' El Shaarawy (R), 65' Botheim (B), 84' Ibanez (R)

Slavia Praga- Maccabi Haifa 1-0

49' Kuchta (SP)

Tottenham-Vitesse 3-2

15' Son (T), 22' Lucas Moura (T), 28' aut. Rasmussen (T), 32' Rasmussen (V), Bero 39' (V).

Union Berlino-Feyenoord 1-2

15' Sinisterra (F), 41' Trimmel (UB), 72' Dessers (F)