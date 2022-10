Conference League, i finali: manita del Villarreal, perdono Colonia e Basilea

Sono terminate le ultime sfide del terzo turno della fase a gironi di Conference League

Sono terminate le ultime sfide del terzo turno della fase a gironi di Conference League. Questi i risultati finali: Villarreal a valanga sull'Austria Vienna, soffre l'AZ contro l'Apollon. Cade a sorpresa il Basilea, in casa contro lo Slovan Bratislava, così come il Colonia, sconfitto in Germania dal Partizan. Nel girone della Fiorentina finisce 0-0 tra RFS e Basaksehir.

Hearts-Fiorentina 0-3: 4' Mandragora, 43' Kouame, 79' Jovic

AZ Alkmaar-Apollon 3-2: 16' Odgaard, 19' Joosten (A), 62' rig. de Wit, 71' Cabral (A), 85' Karlsson

Basilea-Slovan Bratislava 0-2: 36' Pauschek, 45' Cavric

Colonia-Partizan 0-1: 9' Markovic

Gent-Djurgarden 0-1: 38' Finndell

RFS-Basaksehir 0-0

Slavia Praga-Cluj 0-1: 45' Janga

Villarreal-Austria Vienna 5-0: 18' Baena, 44' Danjuma, 76', 80' e 88' Morales