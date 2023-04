Conference League, i finali: vince l’Anderlecht. Pari tra Basilea e Nizza

Anderlecht e soprattutto Fiorentina vincono l'andata dei quarti di finale di Conference League e ipotecano il passaggio in semifinale

Anderlecht e soprattutto Fiorentina vincono l'andata dei quarti di finale di Conference League e ipotecano il passaggio in semifinale: i belgi battono con un gol per tempo l'AZ Alkmaar, mentre i viola ne rifilano quattro in casa del Lech Poznan. Dopo il pari del pomeriggio fra Gent e West Ham, ne arriva un altro in serata a Basilea dove i padroni di casa ringraziano la doppietta di Amdouni che apre e chiude la gara contro un Nizza trascinato da Moffi.