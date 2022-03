Conference League, i finali: vincono Marsiglia e Leicester, spettacolo ad Eindhoven

Tre vittorie interne e un pari spettacolare in Conference League questa sera.

Tre vittorie interne e un pari spettacolare in Conference League questa sera. La vittoria più netta l’ha messa a segno il Leicester che in casa ha battuto il Rennes con un gol per tempo. Di misura invece i successi del Bodo Glimt, arrivato al 90’ grazie a un rigore di Solbakken, sull’Az Alkmaar e del Marsiglia trascinato da Arkadiusz Milik autore di una doppietta contro il Basilea dell’interista Esposito, che segna il gol della bandiera. Spettacolo in Olanda dove il Copenhaghen chiude il primo tempo sul 3-1 contro il PSV, ma poi subisce il ritorno dei padroni di casa: finisce 4-4 con Gakpo e Biel, autori entrambi di una doppietta, grandi protagonisti.

Conference League

PAOK Salonicco-Gent 1-0

58’ Kurtic

Partizan Belgrado-Feyenoord 2-5

13’ Natcho (P), 20’ , 77’ Toornstra (F), 46’ Jovic (P). 52’ Dessers (F), 64’ Geertruida (F), 71’ Sinisterra (F)

Slavia Praga-LASK Linz 4-1

3’, 29’ Sor (S), 67’ Balic (L), 83’ Olauinka (S), 85’ Traore (S)

Vitesse-Roma 0-1

45’+1’ Oliveira

Bodo Glimt-Az Alkmaar 2-1

39’ Pellegrino (B), 73’ Aboukhlal (A), 90’+1’ rig. Solbakken (B)

Leicester-Rennes 2-0

30’ Albrighton, 90’+3’ Iheanacho

Marsiglia-Basilea 2-1

19’ rig., 58’ Milik (M), 79’ S. Esposito (B)

PSV Eindhoven-Copenaghen 4-4

6’ Johannesson (C), 21’, 70’ Gakpo (P), 23’, 78’ Biel (C) , 43’ Lerager (C), 50’ Doan (P), 85’ Zahavi (P)