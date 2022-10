Conference League, i finali: vincono Nizza e AZ. Pari Villarreal

Secondi tempi più scoppiettanti in Conference League nelle gare delle 18:45.

Secondi tempi più scoppiettanti in Conference League nelle gare delle 18:45. Oltre alla Fiorentina vince in casa anche il Nizza sul Partizan grazie all’ex juventino Lemina che decide la sfida. Successo in trasferta invece per l’AZ Alkmaar che piega il Vaduz di misura, mentre finiscono in parità Anderlecht-FCSB e Austria Vienna-Lech Poznan. Impresa del Beer Sheva che coglie un pari importante contro il più quotato Villarreal. Sospesa definitivamente, dopo appena sei minuti, invece la sfida fra Slovacko e Colonia a causa di una fitta nebbia. La sfida sarà ripresa domani alle ore 13:00.

Questi i risultati finali:

Anderlecht-FCSB 2-2

38’ Verschaeren (A), 60’ Compagno (F), 75’ Vertonghen (A), 82’ Dawa (F)

Austria Vienna-Lech Poznan 1-1

48’ Ishak (L), 70’ Keles (A)

Fiorentina-Basaksehir 2-1

15’ Aleksic (B), 26’, 62’ Jovic (F)

Nizza-Partizan Belgrado 2-1

29’ Pepe (L), 74’ Gomes (P), 77’ Lemina (L)

Slovacko-Colonia sospesa per maltempo

Vaduz-Az Alkmaar 1-2

50’ Kerkez (A), 75’ Van Brederode (A), 77’ Hasler (V)

Villarreal-Hapoel Beer Sheva 2-2

48’ rig. Hemed (H), 57’ Chukwueze (V), 70’ Danjuma (V), 79’ Yehezkel (H)