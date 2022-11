Conference League, i parziali: Villarreal sotto con il Lech. Anderlecht e West Ham avanti

TuttoNapoli.net

Finiti i primi 45 minuti delle partite iniziate alle 21:00 di Conference League. Tra i parziali spicca il vantaggio del West Ham sull'FCSB in trasferta e il momentaneo ko del Villarreal in casa del Lech. Ok l'Anderlecht, al momento in vantaggio per 1-0 sul Silkeborg in Danimarca.

GRUPPO B

FSCB-West Ham 0-1: 40' Fornals

Silkeborg-Anderlecht 0-1: 20' Refaelov

GRUPPO C

Lech-Villarreal 1-0: 27' Velde

Hapoel Beer Sheva-Austria Vienna 2-0: 30' Yehezkel, 33' Safuri

GRUPPO D

Colonia-Nizza 0-2: 40' Laborde, 43' Brahimi

Partizan-Slovacko 1-0: 41' rig. Natcho