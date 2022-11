Conference League, i risultati al 45': Basilea e Djurgarden avanti. Pari AZ

Di seguito i risultati delle sfide di Conference League in programma alle 18.45

TuttoNapoli.net

© foto di Alberto Fornasari

Di seguito i risultati delle sfide di Conference League in programma alle 18.45: l'AZ Alkmaar pareggia 1-1 in casa contro il Dnipro-1, mentre è in vantaggio per 1-0 il Djurgarden contro lo Shamrock. Ok anche il Basilea, che sta vincendo 2-0 in casa del Pyunik.

GRUPPO E

AZ Alkmaar-Dnipro-1 1-1: 8' Odgaard (A), 40' Dovbyk (D)

Apollon-Vaduz 1-0: 32' Roberge

GRUPPO F

Gent-Molde 0-0

Djurgarden-Shamrock 1-0: 19' Eriksson

GRUPPO G

Slavia Praga-Sivasspor 0-1: 28' rig. Gradel

Cluj-Ballkani 1-0: 17' Boateng

GRUPPO H

Zalgiris-Slovan Bratislava 0-2: 15' Cavric, 23' Cavric

Pyunik-Basilea 0-2: 17' Males, 30' Kade