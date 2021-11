Conference League, i risultati finali delle 21: successo del Bodo, pari AZ

È definitivamente calato il sipario sulle gare delle 21 di Conference League. Il due a zero del Bodo/Glimt sul CSKA Sofia consente ai norvegesi di ipotecare la seconda posizione nel raggruppamento della Roma. Anche i giallorossi, vittoriosi per quattro a zero sullo Zorya, sono ora certi di finire tra le prime due: sarà l'ultimo turno, dunque, a decretare chi accederà al prossimo turno senza passare dai play-off.

GRUPPO A

Maccabi Tel Aviv-LASK 0-1

89' Horvath

GRUPPO B

Anorthosis-Gent 1-0

27' Christodoulopoulos

GRUPPO C

Roma-Zorya Luhansk 4-0

15' Perez, 33' Zaniolo, 46', 75' Abraham

Bodo/Glimt-CSKA Sofia 2-0

25' Fet, 85' Botheim

GRUPPO D

Rangers-Cluj 2-1

68' Kamara, 72' Deac, 76' Piesinger

Jablonec-AZ Alkmaar 1-1

7' Kratochvil, 44' Evjen