Conference League, i risultati finali: spettacolo Villarreal, poker del Basaksehir

Si sono concluse pochi minuti fa le gare di Conference League in campo nel tardo pomeriggio

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Si sono concluse pochi minuti fa le gare di Conference League in campo nel tardo pomeriggio. Pari per 1-1 per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, fermata dall'RFS, mentre nel medesimo girone va a valanga l'Istanbul Basaksehir, che ne fa quattro agli Hearts di Hibernian. Negli altri risultati è spettacolo Villarreal, che vince 4-3 contro il Lech Poznan, mentre è 0-0 tra Austria Vienna e Hapoel Beer Sheva. Pari anche tra Balkkani e Cluj tra Slovacco e Partizan, mentre vince l'Anderlecht contro il Silkeborg. In corso Nizza-Colonia, iniziata con quasi un'ora di ritardo per scontri sugli spalti.

GRUPPO A

Fiorentina-RFS 1-1

Hearts-Istanbul Basaksehir 0-4

GRUPPO B

Anderlecht-Silkeborg 1-0

21.00 West Ham-FCSB

GRUPPO C

Villarreal-Lech 4-3

Austria Vienna-Hapoel Beer Sheva 0-0

GRUPPO D

Slovacko-Partizan 3-3

Nizza-Colonia 0-1 in corso



GRUPPO G

Ballkani-Cluj 1-1

21.00 Sivasspor-Slavia Praga