Conference League, il Leicester ribalta tutto e vola in semifinale: eliminato il PSV

© foto di Imago/Image Sport

E' il Leicester City di Brendan Rodgers la prima formazione a conquistare la semifinale della prima storica edizione di Conference League. Dopo lo 0.0 dell'andata, finisce 1-2 la gara di ritorno in casa del PSV Eindhoven. Gli olandesi erano passati avanti con Zahavi al 27', a ribaltare la gara un Leicester ben diverso per piglio e atteggiamento: il pari di Maddison al 77' e il gol di Ricardo Pereira all'88' hanno portato le Foxes in semifinale. Lì aspettano una tra Roma e Bodo/Glimt.