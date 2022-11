Conference League, il quadro completo: le possibili avversarie di Fiorentina e Lazio

Di seguito l'elenco completo con anche tutti i possibili avversari di Fiorentina e Lazio:

L'ultima giornata di Conference League si è conclusa ed è quindi noto il quadro delle squadre che si sono qualificate agli ottavi di finale della competizione e quali invece dovranno passare dagli spareggi per proseguire il loro cammino verso la finale di Praga. Di seguito l'elenco completo con anche tutti i possibili avversari di Fiorentina e Lazio:

QUALIFICATE AGLI OTTAVI

Basaksehir

West Ham

Villarreal

Nizza

AZ Alkmaar

Djurgarden

Sivasspor

Slovan Bratislava

SECONDE IN CONFERENCE LEAGUE E QUALIFICATE AGLI SPAREGGI COME TESTE DI SERIE

Fiorentina (non può incontrare la Lazio)

Anderlecht

Lech

Partizan Belgrado

Dnipro-1

Gent

Cluj

Basilea

TERZE IN EUROPA LEAGUE E QUALIFICATE AGLI SPAREGGI NON COME TESTE DI SERIE

Bodo/Glimt

AEK Larnaca

Ludogorets

Braga

Sheriff Tiraspol

Lazio (non può incontrare la Fiorentina)

Qarabag

Trabzonspor