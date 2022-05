Conference League, l'Olimpico apre ai tifosi: la finale Roma-Feyenoord sui maxischermi

Lo Stadio Olimpico apre ai tifosi per la finale di Conference League tra Roma e Feyenoord.

Lo Stadio Olimpico apre ai tifosi per la finale di Conference League tra Roma e Feyenoord. L'iniziativa è spiegata da LaRoma24.it: in occasione di Roma-Feyenoord, finale di Conference League in programma il 25 maggio a Tirana, chi non potrà essere in Albania potrà assistere alla gara dallo stadio. Sarà l'unico evento cittadino nel quale poter seguire collettivamente la gara. Lo Stadio Olimpico sarà gestito come in una partita normale, dunque con tutti gli aspetti di sicurezza presenti in ogni partita. Sono previsti schermi che poggiano sulla pista davanti ai settori, oltre ai due sopra le curve. Inoltre, in caso di esito positivo della partita non è previsto l'arrivo della squadra.