Conference League, le formazioni di Fiorentina-LASK: gioca Parisi

Alle ore 18:45 scende in campo la Fiorentina, che ospita al Franchi gli austriaci del LASK nel 5° e penultimo turno della Fase campionato di Conference League. Palladino come promesso regala l’esordio in stagione al giovane portiere Martinelli, davanti a lui si rivede Kayode a destra, sulla sinistra c’è Parisi nonostante le polemiche delle ultime ore e viene riproposto al centro della retroguardia Martinez Quarta. Maglie da titolari per Mandragora e Richardson, in panchina i ‘big’ della trequarti Gudmundsson, Beltran e Colpani, ma c’è Kean a guidare l’attacco viola come centravanti.

Di seguito le formazioni ufficiali di Fiorentina - LASK.

FIORENTINA (4-2-3-1): Martinelli; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Mandragora, Richardson; Ikone, Kouame, Sottil; Kean.

A disposizione: Terracciano, De Gea, Dodo, Beltran, Gudmundsson, Comuzzo, Gosens, Moreno, Colpani, Adli, Harder, Rubino.

Allenatore: Palladino.

LASK (4-3-3): Jungwirth; Bogarde, Talovierov, Smolcic, Bello; Stojkovic, Jovicic, Zulj; Berisha, Entrup, Flecker.

A disposizione: Lawal, Schillinger, Galvez, Renner, Ljubicic, Horvath, Haider, Taoui, Midzic.

Allenatore: Schopp.