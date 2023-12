Conference League, le formazioni ufficiali di Ferencvaros-Fiorentina: Nico Gonzalez c'è

La Fiorentina si gioca il primato nel proprio girone di Conference League: ai viola basterà uscire dal confronto sul campo del Ferencvaros

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Fiorentina si gioca il primato nel proprio girone di Conference League: ai viola basterà uscire dal confronto sul campo del Ferencvaros (fischio d'inizio alle ore 18:45) con in tasca un punto e avranno la matematica certezza.

Italiano non riserva grandi sorprese: in porta c'è Christensen, in difesa straordinari per Kayode a destra, al centro Ranieri con Milenkovic. Mediana e trequarti sono quelle preannunciate, col rientro dal 1' di Gonzalez, davanti c'è Beltran. Di seguito le formazioni ufficiali di Ferencvaros-Fiorentina.

Ferencvaros (4-2-3-1): Dibusz; Makreckis, Cisse, Aaneba, Civic; Abu Fani, Esiti; Katona, Zachariassen, Marquinhos; Varga.

Allenatore: Stankovic.

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Lopez, Mandragora; Gonzalez, Barak, Brekalo; Beltran.

Allenatore: Italiano.