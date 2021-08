Conference League, sorteggiati i gironi: per la Roma tre passeggiate

È terminato da poco il sorteggio dei gironi della prima edizione della Conference League. L'unica italiana in gioco, la Roma, ha pescato Zorya, CSKA Sofia e Bodo/Glimt. Un girone non troppo impegnativo, come prevedibile visto che i giallorossi erano inseriti in prima fascia. Di seguito tutti i gironi della Conference League 2021/22.

GRUPPO A: Lask, Maccabi Tel Aviv, Alaksher, Helsinki FC

GRUPPO B: Gent, Partizan, Flora Tallin, Anorthosis

GRUPPO C: Roma, Zorya, CSKA Sofia, Bodo/Glimt

GRUPPO D: Az Alkmaar, Cluj, Jablonec, Randers

GRUPPO E: Slavia Praga, Feyeenord, Union Berlin, Maccabi Haifa

GRUPPO F: Copenhagen, Paok, Slovan Bratislava, Lincoln Red IMPs

GRUPPO G: Tottenham, Rennes, Vitesse, Mura

GRUPPO H: Basilea, Qarabag, Kairat Almaty, Omonoia