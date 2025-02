Conference, tre vittorie ed un pareggio: i risultati delle 18:45

vedi letture

Le prime quattro partite della Conference League di giornata, valide per l'andata del playoff, si sono concluse pochi minuti fa. Lo Shamrock Rovers si è imposto 1-0 in casa del Molde, mentre il Backa Topola è crollato in casa contro lo Jagiellonia, perdendo 3-1. Pari tra Celje e APOEL, ok il Vikingur Reykjavik che ha avuto la meglio sul Panathinaikos, battendolo 2-0.

Di seguito tutti i risultati dei match delle 18.45:

Celje - APOEL 2-2: 2' Kucys (C), 33' Abagna (A), 59' Kucys (C), 70' Laifis (A)

Molde - Shamrock Rovers 0-1: 57' Noonan

Backa Topola - Jagiellonia 1-3: 28' Mboungou (B), 31' Imaz (J), 81' Pululu (J), 89' Imaz (C)

Vikingur Reykjavik - Panathinaikos 2-1: 13' Agnarsson (V), 59' Vilhjalmsson (V), 91' Ioannidis rig. (P)