Cukaricki-Fiorentina, formazioni ufficiali: Bonaventura e Nzola dal 1'

Alle ore 18:45 si gioca la partita tra Cukaricki e Fiorentina, valevole per la 4^ giornata del Gruppo F di Conference League

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Alle ore 18:45 si gioca la partita tra Cukaricki e Fiorentina, valevole per la 4^ giornata del Gruppo F di Conference League. Qualche cambio rispetto alle attese per Italiano, che non rivoluziona fino in fondo la sua difesa. Esordio da titolare in stagione per Pierozzi, in difesa c'è capitan Biraghi. A centrocampo confermato il tandem Lopez-Duncan, davanti c'è l'attesa occasione per Nzola. Riposa anche Gonzalez, non Bonaventura.

Cukaricki (4-3-3): Filipovic; Nikcevic, Vranjes, Kovacevic, Tosic; Stankovic, Sissoko, Kovac; Ivanovic, Adetunji, Ndiaye.

A disposizione: Belic, Samurovic, Rogan, Lu. Stojanovic, Singh, Jovanovic, Miladinovic, La. Stojanovic, Arsovic, Cvetkovic.

Allenatore: Matic.

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Pierozzi, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Lopez, Duncan; Ikone, Bonaventura, Sottil; Nzola.

A disposizione: Terracciano, Arthur, Gonzalez, Infantino, Mina, Martinez Quarta, Comuzzo, Mandragora, Parisi, Barak, Brekalo, Kouame.

Allenatore: Italiano.