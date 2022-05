Feyenoord sfortunato con due legni, la Roma soffre ma vince la prima Conference League

La Roma batte 1-0 il Feyenoord e si aggiudica la prima Conference League della storia.

La Roma batte 1-0 il Feyenoord e si aggiudica la prima Conference League della storia. Decide la finale di Tirana il gol al 32' di Zaniolo. Il difensore austriaco Trauner buca su un nel lancio verso l'area di Mancini, Zaniolo ringrazia e supera Bijlow in uscita con un bel tocco sotto. L'eroe di Roma-Bodo trova il 5° gol nel torneo e cambia l'inerzia della partita. Feyenoord che prova a reagire con forza ma la difesa giallorossa è ispirata: Smalling ci mette il mestiere, gli animi fra i due si scaldano. Pellegrini ammonito si ritrova la spada di Damocle per i successivi minuti. Nel finale del primo tempo Rui Patricio respinge una conclusione da fuori di Kocku, poi sventa su traversone di Sinisterra anticipando Dessers. Nella ripresa gli olandesi spingono forte e nei primi 10' colpiscono due pali, prima sulla deviazione di Mancini e poi su quella di Rui Patricio, bravissimo dopo con due super interventi su Til e Malacia. La Roma si affida solo alle ripartenze e tiene fino alla fine l'1-0 che fa esutare i tantissimi tifosi giallorossi arrivati in Albania e quelli presenti all'Olimpico davanti ai maxischermi.