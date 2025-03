Ufficiale Fiorentina, defezione dell'ultim'ora per Palladino: si ferma un difensore

Manca sempre meno al fischio di inizio di Panathinaikos-Fiorentina, gara di andata degli ottavi di Conference League. Raffaele Palladino riparte dal 3-5-2, con la sorpresa Matias Moreno sul centrodestra al posto di Marin Pongracic. A tal proposito, secondo quanto riferito da Sky Sport nel pregara, il croato non sarebbe al 100% a causa di una botta subita ad un gluteo e per questo la scelta del tecnico è ricaduta sull'argentino. Pongracic è comunque a disposizione e partirà dalla panchina.

Alle ore 18:45 scende in campo la Fiorentina, impegnata nell'andata degli ottavi di finale di Conference League sul campo del Panathinaikos, ad Atene. Confermato Terracciano in porta, davanti a lui Moreno e Comuzzo, mentre Dodo e Gosens agiscono ancora a tutta fascia. Chance da titolare per Fagioli in mezzo, si rivede anche Richardson. Davanti torna Kean, con lui Beltran. Tra i greci qualche volto noto della Serie A in campo: oltre al portiere Dragowski, ex della sfida, anche Djuricic e Swiderski, con l'ex Hellas Verona che guida l'attacco dal centro.

Di seguito le formazioni ufficiali della partita, che sarà arbitrata dal belga Lambrechts.

PANATHINAIKOS (3-4-2-1): Dragowski; Arao, Ingason, Maksimovic; Kotsiras, Ounahi, Siopis, Mladenovic; Tete, Djuricic; Swiderski.

A disposizione: Lodygin, Lilo, Vagiannidis, Max, Ioannidis, Gnezda Cerin, Mancini, Fikaj, Jeremejeff, Bregou, Ntampizas.

Allenatore: Rui Vitoria.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Moreno, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Fagioli, Mandragora, Richardson, Gosens; Beltran, Kean.

A disposizione: Martinelli, De Gea, Pongracic, Gudmundsson, Zaniolo, Cataldi, Baroncelli, Caprini, Harder, Parisi.

Allenatore: Raffaele Palladino.