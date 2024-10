Ufficiale Fiorentina-New Saints, le formazioni: Adli e Moreno debuttano dal 1'

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

vedi letture

Oggi alle 20:05 Conference League di di

Esordio da titolare per Adli, nella batteria dei trequartisti chance per Beltran, Ikone e per l'atteso Sottil alle spalle di Kouame.