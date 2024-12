Fiorentina opaca e sotto in Portogallo: Vitoria avanti 1-0 all’intervallo

Fiorentina in svantaggio all'intervallo a Guimaraes. Nell'ultimo match della Fase campionato di Conference League conduce 1-0 il Vitoria a fine primo tempo.

Al Dom Afonso Henriques la sfida è gradevole e combattuta sin dal principio, con occasioni sia da una parte che dall'altra. Poco dopo la mezz'ora cambia il punteggio: errore in uscita bassa di Comuzzo, ne approfitta Kaio Cesar che appoggia al centro per il tap-in di Da Silva Cunha che deposita nella rete vuota l'1-0 al 33'. La squadra di Palladino accusa il colpo del gol subito e fatica a reagire, rischiando grosso a fine frazione quando lo stesso Da Silva Cunha, mandato in porta da un distratto Martinez Quarta, si fa ammonire per simulazione a tu per tu con Terracciano. All'intervallo 1-0 per i portoghesi.