Fiorentina, tesoretto dalla Conference League: ecco ad oggi quanto incassano i viola

Non sarà ai livelli di Champions ed Europa League, ma la Conference League permetterà ai viola di portare a casa anche un tesoretto.

La Fiorentina ieri ha conquistato l'accesso alla finale di Conference League eliminando il Brugge. Non sarà ai livelli di Champions ed Europa League, ma la Conference League - che dall'anno prossimo verrà cambiata col girone unico al pari delle altre competizioni - permetterà ai viola di portare a casa anche un tesoretto. I colleghi di Calcioefinanza hanno riepilogato le entrate dei viola nella terza competizione continentale per club.

Si va dal bonus di partecipazione di 2,94mln di euro alle varie vittorie ed i bonus per i passaggi di turno (che nella prossima edizioen aumenteranno leggermente) ai ricavi da ranking storico, che per la Fiorentina ammontano a 1,34 milioni di euro, ed il Martket Pool di circa 2,6 milioni di euro in base al dato dell'anno precedente. Ad oggi la stima è di 16mln di euro (che potranno aumentare a 18 in caso di vittoria), ma vanno aggiunti gli incassi da botteghino.

Bonus partecipazione: 2,94 milioni;

Ranking storico: 1,34 milioni;

Market pool: 2,6 milioni;

Bonus risultati: 2,1 milioni;

Vittoria girone: 0,65 milioni;

Ottavi di finale: 0,6 milioni;

Quarti di finale: 1 milione;

Semifinali: 2 milioni;

Finale: 3 milioni;

TOTALE: 16,23 milioni.