Fiorentina-West Ham, incidenti tra tifosi e arresti a Praga: la ricostruzione

Incidenti a Praga prima della finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham. Alcuni media fanno una ricostruzione degli scontri tra tifosi che avrebbero portato ad alcuni arresti. Secondo la ricostruzione del sito cnn.iprima.cz "i tifosi della Fiorentina avrebbero attaccato i tifosi del West Ham in un bar di Knights' Street. Tre persone sono rimaste ferite e la polizia ha arrestato 12 sospetti. I tifosi del West Ham sono rimasti feriti, mentre i tifosi della Fiorentina hanno anche attaccato un agente di polizia. Sulla Piazza della Città Vecchia, i tifosi hanno fatto esplodere due fumogeni. Altri incidenti gravi non sono ancora stati registrati dalla polizia. Secondo la CNN Prima NEWS, sono volate numerose sedie e nel bar sarebbe scoppiato anche un piccolo incendio". Secondo il sito proprio per evitare contatti erano state previste due zone distinte per i tifosi: quelli provenienti dall'Inghilterra hanno la loro base nella pianura di Letná, mentre quelli italiani hanno la loro base presso il quartiere fieristico. Di seguito il video del piccolo incendio e dei disordini postato sui social dal profilo Hooligans.cz Official.