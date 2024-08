Flop Gattuso all'Hajduk: eliminato dal Ruzomberok nei preliminari di Conference

vedi letture

Subito una delusione per Rino Gattuso nella sua esperienza all'Hajduk Spalato, in Croazia, dopo le avventura con Valencia e Marsiglia. L'ex tecnico del Napoli ha subito rimediato l'eliminazione in Conference League, al secondo turno preliminare, perdendo per 0-1 in casa al ritorno - dopo lo 0-0 dell'andata - contro gli slovacchi del Ruzomberok.