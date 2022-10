Hearts-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Italiano opta per qualche sorpresa

Sfida di fatto da dentro o fuori per la Fiorentina, chiamata a vincere in casa degli Hearts, in Scozia

Sfida di fatto da dentro o fuori per la Fiorentina, chiamata a vincere in casa degli Hearts, in Scozia, se vuole continuare a sperare di passare il girone di Conference League, specie se da prima del raggruppamento. Italiano opta per qualche sorpresa nell'undici iniziale: il mancino Terzic trova posto sulla fascia difensiva destra, mentre tra i centrali fuori ancora Milenkovic. A centrocampo rientra Amrabat dal 1' e con lui c'è Mandragora. In attacco torna titolare Jovic, ai suoi lati Saponara e Kouame. Di seguito le formazioni ufficiali. Hearts (4-3-3): Gordon; Smith, Neilson, Kingsley, Cochrane; Grant, Kiomourtzoglou, Halliday; Ginnelly, Shankland, McKay.

Allenatore: Neilson. Fiorentina (4-3-3): Gollini; Terzic, Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Kouame, Jovic, Saponara.

Allenatore: Italiano.