La Fiorentina batte 2-1 il Basaksehir e passa il girone di Conference League: decisivo Jovic

La Fiorentina batte 2-1 il Basaksehir, agganciando i turchi al primo posto del Gruppo A di Conference League, ma rimanendo dietro per la differenza negli scontri diretti.



La Fiorentina è costretta a vincere, in teoria anche con tre gol di scarto, per potersi giocare le chance di passare al primo posto e Italiano vara il 4-2-3-1. Il primo ad affacciarsi verso una delle due porte è Kouame, ma è il Basaksehir a raccogliere i frutti immediati, con ringraziamento annesso alle scelte di Gollini, Milenkovic e Mandragora, ognuno che ha contribuito a modo suo allo 0-1 firmato Aleksic al 15’. La Viola ci mette un po’ ma fabbrica l’attesa reazione, aggrappandosi al solito, scatenato Kouame: è lui, prima di sfiorare anche un eurogol dalla distanza, a mandare in porta Jovic per il più facile dei tap-in, che vale il pareggio. Il finale di tempo è di marca gigliata, ma la squadra turca chiude bene gli spazi e limita al minimo le sofferenze, anche grazie alla poca precisione di Jovic da due passi.

Dopo aver sbloccato il match, Jovic fa altre prove generali per arrivare in zona gol, dovendosi accontentare di sbattere sui guantoni di Sengezer nel primo quarto d’ora. L’obiettivo dei toscani è chiaro, spingere ancora alla ricerca dei gol mancanti per giocarsela alla pari nell’ultimo turno rimanente, ma anche le idee dei turchi non ammettono fraintendimenti: il piano gara del Basaksehir è raffreddare i ritmi della contesa, specialmente una volta che la Fiorentina passa in vantaggio, ancora con Jovic che segna il suo quarto gol in questa Conference League, un bottino raccolto solo nelle ultime tre partite. La grande occasione per infiammare il finale capita sui piedi di Ikone prima e Bonaventura poi, ma entrambi mancano l’appuntamento con il gol. La strategia attendista della squadra di Emre ha la meglio nel finale, con le offensive della Fiorentina che vengono contenute, così come la misura della sconfitta per il Basaksehir, ancora primo nel suo girone dopo il 2-1 di Firenze.